All’appello manca solo Mina, atteso oggi 

All’appello manca solo Yerry Mina, già nell’Isola da ieri e atteso questa mattina al “Crai Sport Center” di Assemini. Davide Nicola riabbraccia così tutti i nazionali e può finalmente collaudare il Cagliari anti-Genoa per lo scontro diretto in programma domenica alle 12.30 a Marassi.

I nazionali

Dopo Wieteska, il primo a rientrare già mercoledì, si sono riaggregati al gruppo rossoblù anche Marin, Obert, Sherri, Luvumbo, Prati e Lapadula. Giusto un lavoro defaticante per loro con l’intenzione di alzare il ritmo da oggi nell’allenamento probabilmente cruciale per le scelte dell’allenatore. Al quale, appunto, potrebbe partecipare anche Mina, almeno in parte. Il difensore ha scontato contro il Milan la squalifica legata all’espulsione dell’Olimpico. Rientra dal turno di stop forzato anche Adopo. Oggi nuova seduta ad Asseminello, sempre al mattino domani la rifinitura che precederà la partenza per Genova.

L’esodo

E a sostenere la squadra domenica ci saranno parecchi tifosi. Sono quasi cinquecento quelli che hanno già acquistato il biglietto della partita, in arrivo a Genova dalla Sardegna e da ogni angolo d’Italia.

