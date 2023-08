All’Anfiteatro spuntano le transenne Polemica per la scelta del Comune 

«La toppa è quasi pure peggio del buco», dice con una metafora Fabrizio Marcello, consigliere comunale. Il Comune “libera” l’Anfiteatro dopo l’occupazione da parte dei senzatetto e transenna l’area attorno alla cancellata aperta per impedire nuove incursioni all’interno del monumento. «Monumento al degrado e all’incuria, completamente trascurato da questa amministrazione, adesso per rimediare decide di piazzare altre transenne. Ormai il modus operandi del primo cittadino è quello di aggiungere transenne al posto dei lavori», dice Marcello in un lungo post su Facebook. «Eppure durante la campagna elettorale, nel 2019, prometteva di restituire l’Anfiteatro alla città, attaccando anche la precedente maggioranza di centrosinistra sulla gestione. Ecco», dice ancora Marcello, «invece oggi l’Anfiteatro si presenta così, totalmente abbandonato, dopo quattro anni di amministrazione di centrodestra: incuria, degrado e abbandono. Non solo: lo scorso anno il sindaco ha fatto un sopralluogo all’Anfiteatro per annunciare i lavori di restauro del sito archeologico, relativi al secondo lotto, annunciando anche che era in fase di aggiudicazione la gara per la progettazione del restauro conclusivo che prevede la realizzazione di una piccola arena eventi, compatibile con la tutela del sito e del nuovo sistema di accesso. L’obiettivo del sindaco era quello di “riaprire agli spettacoli entro il 2024 e restituire alla città uno dei suoi spazi più suggestivi. Che cosa resta oggi di tutto quello? Solo un momento desolatamente transennato», conclude il consigliere Marcello nel suo post su Facebook.

