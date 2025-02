Allan, principe col Galles 

Italia 22

Galles 15

Italia : Allan; Capuozzo, Brex, Menoncello, Ioane; P.Garbisi (temp. 18’-28’ st Trulla), Page-Relo (28’ st A.Garbisi); L. Cannone, Lamaro (Cap, 26’ st. Zuliani), Negri (22’st Vintcent); Ruzza (22’ st Lamb), N. Cannone; Ferrari (13’ st Riccioni), Nicotera (13’ st Lucchesi), Fischetti (26’ st Rizzoli). All. Gonzalo Quesada

Galles : Murray; Rogers (22’st. Hathaway), Tompkins (temp- 16’-28 pt. Hathaway), James, Adams; B. Thomas (9’ st Edwards), T. Williams (26’ st. R. Williams); Faletau, Morgan (Cap), Botham (17’ st Wain- wright); Jenkins, Rowlands (17’ st Williams); H. Thomas (4’ st Assiratti), Lloyd (4’ st Dee), G.Thomas (4’st Smith). All. Warren Gatland

Arbitro : Matt Carley (Ing)

Marcatori : p.t. 6’ cp. Allan; 18’ cp. B. Thomas; 20’ m. Capuoz- zo tr. Allan; 29’ 34’ e 21’ e 34’ st cp. Allan; 30’ m. Wainwright; 38’ m. di punizione Galles.

Roma. Il Sei Nazioni si tinge d'azzurro. L'Italia, dopo aver perso contro la Scozia all'esordio, rialza la testa e conquista la prima vittoria, salendo così a 4 punti in classifica togliendo lo zero dalla casella dei successi. All'Olimpico, sotto una pioggia battente e con 60.500 spettatori, gli uomini di Quesada riescono ad avere la meglio sul Galles per 22-15 grazie alla meta di Capuozzo e ai 17 punti al piede di Allan, dopo i 14 contro la Scozia e nonostante i due errori (una traversa). Nel finale in dragoni, in doppia inferiorità numerica, tentanto la rimonta ma sono battuti in Italia dopo 18 anni e collezionano la 14ª sconfitta consecutiva (8ª nel Torneo). Il 23 febbraio a Roma arriverà la Francia, battuta 26-25 in Inghilterra.

