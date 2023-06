All’Alghero il titolo Under 13 

Storica vittoria dell’Alghero nella fase finale dei campionati italiani della categoria Under 13 Fair Play Elite giocata a Tirrenia. Risultato di rilievo anche per la Sardegna: è la prima vittoria in assoluto di una squadra sarda in questa categoria.

I ragazzi di mister Massimo Peana sono approdati alle fasi finali dopo aver vinto nell’ordine il girone provinciale di Sassari e il campionato regionale. Hanno compiuto un percorso eccellente affrontando Reggio Calcio, San Michele Cattolica Virtus e Segato in un girone all’italiana attraverso due modalità: 9 contro 9 con due tempi da 15 minuti e 7 contro 7 con un solo tempo della durata di 20 minuti. Sono state decisive le ultime tre partite, in cui gli algheresi hanno conquistato tre vittorie facendo loro il titolo.

La vittoria del campionato non è giunta per caso ma è stata il frutto dell’ottimo lavoro di tutta la società dell’Alghero, in particolar modo dei dirigenti del settore giovanile Franco Caddeo e Leonardo Tilocca. Ma soprattutto è stato merito di questi fantastici ragazzi e del loro allenatore e del suo staff, che hanno portato la città di Alghero e la Sardegna sul tetto d’Italia per la prima volta.

RIPRODUZIONE RISERVATA