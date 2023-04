All’alberghiero arriva la sfida tra i maître 

A Villamar la semifinale nazionale del concorso maître italiani, presso l’istituto alberghiero. L’appuntamento è per il prossimo 17 aprile, quando le porte della scuola si apriranno a concorrenti e pubblico per una giornata all’insegna della buona cucina.

Ad organizzare l’evento, l’Istituto scolastico e l’Amira, l’associazione nazionale di categoria: «La collaborazione tra noi e l’Amira è già avvenuta nel 2010 – commenta Carlo Campus, docente di sala e vendita – Si tratta di un evento importantissimo per ciò che riguarda la categoria, la scuola, che si fa conoscere a livello regionale e non solo». Sarà la sala ristorante della scuola la location del concorso, che prevede una partecipazione attiva anche degli studenti che faranno da padroni di casa. Alla premiazione, che assegnerà primo, secondo e terzo posto, sarà presente anche Nando Curreli, presidente fiduciario Amira per la Sardegna.