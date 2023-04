All’Agrario riparte il corso serale 

Buone notizie per chi desidera frequentare un corso serale per ottenere un diploma nel settore dell’agricoltura e dell’ambiente. La sede dell’Istituto Agrario di Villacidro-Turrighedda ha attivato anche per il 2023/2024 il corso serale di II livello “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, che consente a chi ha già la qualifica del biennio di conseguire il diploma quinquennale di tecnico agrario.

Il primo serale dell’istituto Agrario è partito l’anno scorso: «Abbiamo avuto una buona risposta, attualmente abbiamo due classi con 25 allievi in terza e 10 in quinta superiore», dice la dirigente scolastica Mariella Vacca. «Stiamo vivendo un momento storico in cui l’attenzione istituzionale per agricoltura, ambiente e paesaggio è ai massimi livelli e in questo contesto si colloca il percorso serale del nostro istituto: rappresenta una risposta concreta alle istanze del territorio».Le iscrizioni per la nuova annualità vanno consegnate entro il prossimo 31 maggio e possono essere effettuate scaricando il modulo dal sito web dell’istituto Volta. Il corso serale ha un monte ore pari al 70% dei corsi diurni e si svolge nell’arco di tre anni: le lezioni cominceranno indicativamente il 10 settembre e andranno avanti fino a metà giugno. «Per il nuovo anno scolastico il complesso di Turrighedda accoglierà gli studenti in una veste rinnovata, con una serra indoor 4.0, un laboratorio di trasformazione alimenti, i nuovi laboratori del piano Pnrr e un parco macchine rinnovato, con possibilità di conseguire patentino per mezzi agricoli. A questo si aggiunge un’azienda agraria annessa alla scuola che sta tornando in salute con nuove produzioni», anticipa la dirigente. ( m. m. )

