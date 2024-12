Allagati e dimenticati: zona Pip in lutto 

Teli neri e lumini per dare un segno concreto del lutto per l'area artigianale di San Gavino, sconvolta dall’alluvione del 26-27 ottobre scorsi come nel 2013 dal terribile ciclone Cleopatra. «I teli neri – spiega l’imprenditore Fabio Cinus che porta avanti da una vita una azienda di famiglia – coprono le facciate delle aziende colpite dall’alluvione di due mesi fa, mentre la notte è illuminata dai lumini, simbolo del nostro dolore e della mancanza di speranza». L’assenza di illuminazione pubblica rende ancora più drammatica la protesta: un’area artigianale al buio e in lutto. Ogni telo rappresenta un’azienda devastata, ogni lumino una storia di sacrificio che rischia di spegnersi.

Aziende in ginocchio

«Il nostro – evidenzia Walter Piras, titolare dell’azienda Atlas – è un segno di lutto del Pip (piano insediamenti produttivi): molte aziende sono rimaste ferme per diversi giorni, senza le attrezzature danneggiate dall’acqua. Siamo sotto Natale, a fine anno, con una marea di tasse da pagare e gli anticipi dell’Iva da versare. Le nostre aziende sono in difficoltà economica. Le istituzioni, a voce, promettono ma è passato un mese e mezzo e non abbiamo visto niente. La zona artigianale va messa in sicurezza, cosa che non è stata fatta dopo tanti anni, ma non è stata autorizzata come zona produttiva del paese. Gli artigiani – sottolinea Piras – hanno costruito i capannoni e investito: è doveroso da parte del pubblico mettere in sicurezza l’area, che è l’unico posto dove si può fare imprenditoria nel paese ma poi ci ritroviamo il capannone allagato».

Tempi biblici

La conta dei danni è spaventosa. Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre decenni di lavoro, sacrifici e investimenti sono andati distrutti in poche ore. «C’è chi ha dovuto buttare anche 200mila euro fra merce e attrezzatura», spiega Piras: «Ci vogliono anni per recuperare perdite del genere, e i milioni di euro che la Regione ha messo in bilancio quest’anno non sono ancora stati distribuiti. La nostra paura è che arrivino tra qualche anno, mentre ne abbiamo bisogno subito. Ci aspettavamo una sospensione dell’Imu il cui saldo scadeva il 18 dicembre: il Comune non ha sospeso l’imposta e la Regione non ha ancora inviato i 9 milioni di euro promessi. Noi, in segno di sensibilizzazione, abbiamo appeso i teli neri e messo i lumicini. Molti di noi hanno evitato di mettere le luminarie: in questo Natale c’è poco da festeggiare».

Le richieste

Con oltre 30 aziende e 100 lavoratori, l’area artigianale è il cuore pulsante dell’economia di San Gavino. Dietro le mura dei capannoni ci sono lavoratori, famiglie e sogni. Oggi le aziende si trovano a lottare per sopravvivere e si sentono abbandonate dalle istituzioni e senza i mezzi per ricostruire. Gli imprenditori chiedono interventi concreti e immediati: la messa in sicurezza del territorio, un sostegno economico per le aziende colpite e un futuro dignitoso per chi lotta per rialzarsi.

L’impegno del sindaco

Il sindaco Stefano Altea assicura il proprio impegno: «L’amministrazione comunale – riferisce – è in costante contatto con la Regione». Per domani, aggiunge, «è prevista una delibera della Giunta regionale relativa agli 8 milioni più 1 per gli eventi alluvionali recenti. Nei primi giorni della settimana dovrebbero essere ritirati i rifiuti speciali nella zona Pip. Confidiamo che alle rassicurazioni della Regione corrispondevano interventi concreti. Da parte nostra possiamo testimoniare l'attenzione costante dell'assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi, e dell’apparato della Protezione civile».

