Allagata parte del cimitero, è polemica 

La pioggia intensa ha portato all’allagamento di alcune zone del cimitero di San Gavino, e per diversi cittadini non è stato possibile accedere alle sepolture dei cari defunti. Sulla questione non mancano le polemiche: «Questa – rimarca il consigliere di minoranza Nicola Ennas – è una novità; forse una probabile conseguenza dei recenti lavori? Di recente si è fatto un investimento importante sulle attrezzature, ma è sotto gli occhi di tutti che il cimitero si presenta come un cantiere perenne. I cittadini attendono che i viali, pieni di avvallamenti e senza pavimentazione, siano percorribili in sicurezza per i visitatori oltreché per facilitare lo spostamento delle scale da una parte all'altra. Se si vogliono raggiungere i risultati programmati serve personale negli uffici comunali preposti e più attenzione dalla parte politica».

Il sindaco Stefano Altea assicura di essere al lavoro: «Con l’ingegner Gianluca Figus, consigliere delegato ai servizi cimiteriali, stiamo verificando gli interventi per migliorare il decoro del cimitero e portando avanti, con l’ufficio competente, il procedimento di ampliamento. Nei mesi scorsi c'è stato un intervento importante di manutenzione grazie al cantiere Lavoras, che ha dato nuovo decoro e pulizia all’area».

