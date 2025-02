Allagata l’area dei parcheggi, l’opposizione polemizza 

È bastata una giornata di pioggia per provocare l’allagamento dell’area dei parcheggi a Solanas. La zona è quella di “Cratzeranu” dove il Comune trasformerà da questa estate il parcheggio libero in parcheggio a pagamento. Per il consigliere di Forza Italia Walter Zucca, ingegnere ambientale, «è un problema che tutti conosciamo: basta un acquazzone per trasformare questo sito in uno stagno. Quest’area non è idonea a ospitare gli stalli di sosta a pagamento, anzi chiediamo soluzioni urgenti per mitigare il rischio idraulico».

Il capogruppo di “Uniti per Sinnai”, Roberto Loi dice che «di questo abbiamo parlato in Commissione e in Consiglio. Chiediamo alla Giunta di rivedere le sue decisioni e la posa di un’adeguata cartellonistica sui rischi e pericoli legati a questa situazione». “Forza Italia” e “Uniti per Sinnai”, annunciano un Consiglio aperto: «i proprietari delle seconde case e i residenti di Solanas - scrivono in un comunicato - hanno il diritto di essere informati».

L’assessore alla Viabilità, Cristiano Spina, replica. «Non capisco queste polemiche: non stiamo realizzando alcun nuovo parcheggio. Si sta trasformando l’attuale vecchio parcheggio, da libero a pagamento senza realizzare alcuna opera. Si faranno solo strisce per indicare gli stalli. Nulla di più. Nel contempo ci stiamo adoperando per la individuazione di eventuali nuove aree da destinare ugualmente a parcheggio». (r. s.)

