Allagata la zona industriale 

Più che una macchina sarebbe servito un gommone per transitare nella zona industriale di Baccasara. Quando mancavano pochi minuti alle 20 di ieri un tubo della condotta sotterranea è esploso allagando completamente la strada che dal centro commerciale CFadda conduce verso il distaccamento dei vigili del fuoco. Un mare d’acqua, verosimilmente proveniente dalla rete irrigua con una pressione elevata, benché siano stati attivate le indagini tecniche per accertare l’origine della rottura. Che, oltretutto, ha aperto una maxi voragine sull’asfalto della strada d’accesso allo stesso centro commerciale.

Le auto, per quanto era enorme la quantità d’acqua scivolata sulla carreggiata parallela a viale Arbatax, hanno fatto fatica a transitare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno monitorato la situazione e messo in sicurezza il tratto stradale sprofondato. Per tutta la sera il traffico ha subito prolungati rallentamenti.

