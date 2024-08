Allagata la guardia medica: visite sospese 

Le piogge improvvise che si sono abbattute sabato scorso su Siliqua hanno provocato infiltrazioni e l’allagamento dei locali comunali di via Alessandro Manzoni, adibiti ad ambulatorio per il servizio di guardia medica. Dopo l’emergenza è stato effettuato un sopraluogo della squadra di manutenzione dell’ufficio tecnico dell’Asl, che ha disposto la chiusura momentanea del servizio.

I cittadini di Siliqua, per le emergenze sanitarie, ora dovranno rivolgersi alla guardia medica di Vallermosa, ospitata nell’ambulatorio di via Carlo Alberto. Si tratta di un ulteriore disagio per il paese, gravato già dalla carenza di medici di base che si protrae da mesi.

La sindaca Francesca Atzori si è impegnata per riportare il servizio nel paese, dando la disponibilità dell’ambulatorio di un medico di base posto nello stesso edificio e ha affermato che, in caso di necessità, saranno messi a disposizione altri locali comunali. (a. cu.)

