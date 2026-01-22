Allagamento del sottopasso sulla statale 131 

Le precipitazioni hanno fatto salire il livello dell’acqua e il piccolo lago formatosi nel sottopasso sulla statale 131 ha tagliato in due buona parte della campagna di Nuraminis e della frazione Villagreca. La situazione, davvero pericolosa per chi attraversa il sottopasso realizzato nella Carlo Felice, anche a bordo di un trattore agricolo, ha guidato l’Anas a porre riparo. L’impresa che cura i lavori di adeguamento della strada ha prosciugato il laghetto e fatto defluire l’acqua a valle.

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Nuraminis, Stefano Anni, con una nota: “L’Anas sta intervenendo urgentemente nel sottopasso di collegamento tra la strada di Nuracesus e San Lussorio per ripristinare il normale flusso delle acque”. L’idrovora ha svuotato il laghetto e gli agricoltori di Nuraminis e Villagreca, costretti da mesi a lunghi percorsi per raggiungere i campi, si sono potuti riappropriare dell’importante via di comunicazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA