Allagamenti, via al maxi cantiere 

L’avvio del cantiere che tutti aspettano da anni e che rivoluzionerà (in meglio) Pirri partirà lunedì. Domani, infatti, il Comune comincerà i lavori per il collettore C47, quello che attraversa tutta via Italia tra Pirri e Monserrato, (mentre sono già cominciati quelli per il C70, il grande “tubo” interrato che raccoglie l’acqua che scende da Barracca Manna), ed eviterà di allagare le strade ogni volta (o quasi) che piove. Sulla fase di cantiere che durerà un anno, commercianti e residenti, da settimane in ansia per il rischio di una chiusura di via Italia alle auto, hanno ricevuto le rassicurazioni dell’assessore alla Viabilità Alessio Mereu che, in un’assemblea pubblica di tre giorni fa ha ribadito quanto già espresso in un incontro in Municipalità lo scorso dicembre: «Il cantiere non bloccherà in nessun modo la viabilità in via Italia perché tutti i lavori si svolgeranno per step. A ogni modo», ha detto, «è stata prevista anche una viabilità alternativa sia per le auto che per gli autobus». «Questi lavori sono fondamentali», ha aggiunto Antonello Floris, consigliere metropolitano con delega alla Mobilità. «È importante che ci sia comunicazione, condivisione e celerità nell’esecuzione dei lavori», ha aggiunto.

Le garanzie

Soddisfatti residenti e commercianti. «Premesso che i lavori dei collettori sono fondamentali per la sicurezza di Pirri», dicono tutti in coro, «le soluzioni individuate dal Comune permettono di effettuare le opere senza mandare gambe all’aria i commercianti, evitando la chiusura della via Italia», dice Annalisa Saddi, del bar pasticceria Mariuccia e rappresentante dell’associazione commercianti e artigiani centro storico di Pirri. «Organizzare i lavori per step, prevedere una viabilità alternativa», quando serve, «e non chiudere via Italia dimostra buonsenso. Queste sono le rassicurazioni che abbiamo avuto, naturalmente vigileremo», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Michela Licheri, titolare di Flip&Co, negozio di abbigliamento. «Chiudere via Italia sarebbe stato un danno per tutti, cittadini e commercianti. Per questo eravamo tutti preoccupati, ma l’amministrazione ha individuato una soluzione che consente di eseguire i lavori e tutelare il lavoro dei commercianti che si affacciano su via Italia e non solo», aggiunge. «Ora», gli fa eco Marcello Piras, della omonima macelleria, «speriamo che i lavori non durino oltre il termine previsto. In ogni caso, per il momento abbiamo ricevuto dall’assessore e dal dirigente del servizio delle opere strategiche tutte le rassicurazioni del caso».

Disagi inevitabili

Le soluzioni adottate dall'amministrazione mettono d’accordo tutti a Pirri. «Sapere che chiunque potrà venire a Pirri e continuare a frequentare la via Italia è un sollievo per tutti noi», sottolinea Alessandro Cocco di Al Kok, negozio di abbigliamento. «Qualche disagio ci potrà pur essere, d’altronde questi lavori sono fondamentali, ma via Italia che resta aperta è una garanzia di cui avevamo bisogno», aggiunge. Anche Marco Falchi, titolare di Kindalu, bar pasticceria, tira un sospiro di sollievo: «Prima il Covid, poi i rincari di materie prime e bollette. Se avessero chiuso via Italia sarebbe stata la mazzata definitiva per molti commercianti. Certo», aggiunge, «i disagi vanno messi nel conto e sicuramente anche un calo del fatturato. Molte persone penseranno che per un po’ a Pirri non vale la pena entrare, visti i lavori. È come un effetto psicologico condizionato: ogni volta che si apre un cantiere in qualsiasi zona le persone tendono a stare lontane da quella zona. Ma», conclude, «stavolta il Comune ha trovato la soluzione. E questo fa ben sperare».

