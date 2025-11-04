Allagamenti: «Un piano per le condotte» 

Ormai è la regola: due ore di pioggia ininterrotta equivalgono a una giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco. Ogni acquazzone manda in tilt la città. L’acqua non riesce a defluire e in breve tempo allaga strade, cantine e seminterrati. «Ad ogni prima pioggia autunnale la passeggiata Bousquet, via Garibaldi e il Lido si trasformano in una laguna, ma stavolta si è allagato anche il Lungomare Dante, un fatto inusuale – sottolinea Alessandro Cocco dei Fratelli d’Italia - che deve far riflettere». Secondo FdI, l’allagamento del Lungomare Dante sarebbe legato «alla mancata programmazione della pulizia delle caditoie, di competenza dell’assessorato all’Ambiente». L’opposizione di centrodestra chiede al titolare della delega, Raniero Selva, di riferire al più presto in Commissione, mentre è già pronta una interrogazione. Il gruppo propone infine «l’apertura di un tavolo tecnico permanente per definire un piano di manutenzione e adeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche, con un cronoprogramma chiaro e risorse dedicate». Il sistema idrico e fognario è datato, senza contare che nel centro storico le acque bianche e le acque nere finiscono in un’unica condotta, sovraccaricando le tubature in caso pioggia.

