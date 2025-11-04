VaiOnline
Alghero.
05 novembre 2025 alle 00:14

Allagamenti: «Un piano per le condotte» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ormai è la regola: due ore di pioggia ininterrotta equivalgono a una giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco. Ogni acquazzone manda in tilt la città. L’acqua non riesce a defluire e in breve tempo allaga strade, cantine e seminterrati. «Ad ogni prima pioggia autunnale la passeggiata Bousquet, via Garibaldi e il Lido si trasformano in una laguna, ma stavolta si è allagato anche il Lungomare Dante, un fatto inusuale – sottolinea Alessandro Cocco dei Fratelli d’Italia - che deve far riflettere». Secondo FdI, l’allagamento del Lungomare Dante sarebbe legato «alla mancata programmazione della pulizia delle caditoie, di competenza dell’assessorato all’Ambiente». L’opposizione di centrodestra chiede al titolare della delega, Raniero Selva, di riferire al più presto in Commissione, mentre è già pronta una interrogazione. Il gruppo propone infine «l’apertura di un tavolo tecnico permanente per definire un piano di manutenzione e adeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche, con un cronoprogramma chiaro e risorse dedicate». Il sistema idrico e fognario è datato, senza contare che nel centro storico le acque bianche e le acque nere finiscono in un’unica condotta, sovraccaricando le tubature in caso pioggia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’inchiesta

Rapine a portavalori e bancomat: sei in cella

Un settimo componente si dà alla latitanza Due gli indagati per favoreggiamento 
Gianfranco Locci
Cronaca

Nelle serre 9mila piante di marijuana: sei arresti a Monastir

Blitz dei carabinieri: 90 chili di infiorescenze, 6 chili di foglie tritate e 2,5 chili di “kief” 
Ylenia Mascia
Regione

«Porte aperte nel mio ufficio»: Manca è un caso

L’assessora al Lavoro riceve gli elettori per parlare di sanità: «L’ho sempre fatto» 
Alessandra Carta
L’intervista

Valentino Mannias «Ma il vero “Mostro” è ancora il patriarcato»

Nei panni dannati di Salvatore Vinci, domani sarà l’ospite di “Unione Cult” su Radiolina 
Francesco Abate Francesca Figus
forze armate

«La pace è un’eredità da custodire»

Il prefetto di Cagliari: «Trasmettere ai ragazzi i valori della Costituzione» 
Umberto Zedda
Roma

Torre crollata, l’operaio non ce l’ha fatta

Si è spento in ospedale il 66enne romeno rimasto undici ore sotto le macerie 