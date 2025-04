Allagamenti, test geognostici nel campo della Scuola calcio 

Dopo i potenti acquazzoni di questi giorni il campo di corso Italia a Sestu è diventato come sempre, da una vita: una piscina di acqua stagnante e fango. Un problema di cui la società sportiva Scuola Calcio Sestu ha parlato più volte, perché se piove tanto giocare è impossibile.

Ma finalmente si muovono i primi passi per avere un campo come si deve: «Procede la progettazione della ristrutturazione del campo sportivo», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. «L’ultima novità è l’affidamento a una società specializzata, per svolgere indagini geognostiche utili a raccogliere gli elementi per il proseguo della progettazione».

Poi ci sarà la stesura del progetto definitivo, e quindi l’aggiudicazione e la partenza dei lavori, con oltre un milione di euro investiti, tra nuova illuminazione, nuovo campo e altro. «Ci sarà da fare una variante urbanistica sostanziale che richiederà del tempo, e per vedere la partenza dei lavori veri e propri andiamo quasi con certezza al prossimo anno».

Generazioni di sestesi e non solo hanno corso su quel fondale nudo e sabbioso, altro che morbida erba, un allenamento quasi da campioni. Ma finalmente i ragazzi del 2026 potrebbero giocare su un prato, come tutti i loro colleghi e amici.

RIPRODUZIONE RISERVATA