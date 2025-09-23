Allagamenti, Prociv al lavoro 

Il primo temporale d’autunno, lunedì pomeriggio, ha fatto registrare alcune criticità ad Arbus con strade allagate e disagi. A farne le spese, oltre agli automobilisti, sono stati residenti e negozianti alle prese con locali pieni di fango. È quel che è accaduto, per esempio, in via Repubblica dove l’acqua piovana è entrata in un negozio di abbigliamento situato sotto il livello stradale. Disagi anche nell’area bassa del paese e nella zona industriale. «La Protezione civile di Arbus è intervenuta prontamente per riposizionare alcuni tombini stradali fuoriusciti a causa della pressione dell’acqua ma per fortuna, nonostante la notevole quantità di pioggia, non si sono registrati danni a persone o cose – racconta il vice sindaco Simone Murtas. Ieri gli operai comunali sono stati impegnati nella pulizia delle strade. «In particolare l’intervento delle squadre è stato concentrato in via Gramsci e via Dante, le zone dove l’acqua ha lasciato depositi di fango», conclude Murtas. ( s. r. )

