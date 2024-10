Allagamenti, la mappa del rischio 

Canali di guardia assenti, oppure intasati, palazzi sorti in avvallamenti, tombini insufficienti, strade e rioni alla mercé delle frane. Non è difficile spiegare i motivi per cui ci sono zone di Carbonia che, alternativamente, ad ogni copiosa precipitazione, come domenica scorsa, hanno a che fare con allagamenti o l’impeto di corsi d’acqua che presentano il conto.

Le zone

Ogni volta segue l’immancabile conta dei danni: ma le cause? Pur non essendo addetti ai lavori, i residenti delle zone maggiormente colpite dagli allagamenti di case e strade, hanno le idee chiare purtroppo per esperienza diretta. Come fra i palazzi della parte alta di via Dalmazia sulla strada per l’ospedale: piazzale con mezzo metro d’acqua, androni e vani ascensori allagati: «Tutto molto ovvio - fa notare Giuliano Pisu – intanto perché 40 anni fa il rione è stato costruito in una conca, poi i canali si riempiono di erba e raramente vengono puliti e poi verso gli edifici scorreva dalla collina un piccolo ruscello che si rialimenta ad ogni pioggia». A Sirai domenica mattina alcune famiglie hanno pagato a caro prezzo la carenza delle strutture idrogeologiche: «Serve un nuovo canale – contesta Stefano Feola – o quanto meno occorre potenziare le opere di canalizzazione dell’acqua che giunge dalle pendici di monte Sirai, non viene irreggimentata dopo la statale 126 e dilaga verso la ferrovia». A Rosmarino nel Lotto B (e poi a seconda della potenza del nubifragio il discorso vale pure per via Cagliari e via Gramsci) rimane un discorso fantomatico il nuovo canale di guardia che da venti anni compare solo nei programmi elettorali. In via Sicilia la carenza di griglie e l’avvallamento della strada causa la formazione di due laghi che in caso di piogge nemmeno tanto abbondanti impediscono il transito. A Is Gannaus in via Giotto si sono formate trincee sulla discesa sterrata: «Basterebbe bitumare come chiediamo da anni – fa notare Nello Matta – e avremmo patito solo per i disagi dell’acqua e non per una strada che sembrava scavata da una ruspa: ma a Is Gannaus il Comune di recente ha preferito asfaltare strade meno pericolose».

I rischi

Dalla parte opposta, in via Santa Chiara, fronte via Logudoro, la disperazione è dettata da altri elementi: «Le acque bianche dalla zone dell’ospedale – analizza Salvatore Loi – entrano in contatto con le nostre acque nere, per giunta poi un tubo da 600 millimetri riceve una strozzatura a 300 millimetri: qualche intervento fra Comune e Abbanoa è stato fatto, ma palliativo». A Tanas (come pure via Don Orione), il dramma sta nello smottamento di terra dalla collina, mentre nella zona di Barbusi in via Sant’Isidoro si sospetta un inconveniente idraulico: «Per tanti anni mai nulla - afferma Greca Piredda – poi una modifica della rete ci riporta in casa acqua e liquidi fognari».

