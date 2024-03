Allagamenti in vico Roma: nuove proteste 

A volte viene ancora fuori il paese di una volta, quello dove l’acqua, con la pioggia, arrivava anche sotto la porta di casa. Succede in vico I Roma a Sestu, anche se i residenti ne farebbero volentieri a meno.

Lo racconta Cristina Piras: «Ormai da tanto tempo quando piove molto la strada si allaga», spiega, «e la situazione non è cambiata. Non ci sono cunette né caditoie per far scorrere la pioggia». Nella strada per quanto piccola si trovano diverse palazzine e abitano molte persone. Il Comune rassicura che i cittadini non sono dimenticati: «Purtroppo», spiega il vicesindaco e assessore all’arredo urbano Massimiliano Bullita, «è una delle tante piccole situazioni da risolvere che si sono accumulate nel tempo, anche a causa dei diversi lavori stradali che in alcuni casi hanno alterato le quote. Man mano che ci saranno le disponibilità finanziarie le situazioni verranno sistemate per alleviare il disagio ai residenti».

