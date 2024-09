Allagamenti in città, nel mirino la pulizia delle caditoie 

Un problema antico ma difficile da risolvere. Con le grandi piogge anche a Sestu non mancano gli allagamenti. Il fenomeno si è ripetuto mercoledì, quando dopo una pioggia intensa via Monserrato si è riempita d’acqua, anche se la situazione d’emergenza è durata solo per una mezz’ora, senza provocare danni.

Il Comune non è nuovo a vere e proprie inondazioni, dove l’acqua, seguendo vie antiche dove oggi ci sono strade e case, si riversa nel centro dell’abitato. «Abbiamo visto mastelli venire trascinati dalla corrente, per fortuna non ci sono stati danni», ricorda Rosa Seu, negoziante. Le foto documentano una situazione che ha costretto gli abitanti a soluzioni di fortuna, dovendosi arrangiare con scopa, strofinaccio e secchiello. Sotto accusa la pulizia delle caditoie, spesso intasate. «Ma la colpa è anche degli incivili», continua Dessì, «abbiamo visto un sacco di cartacce uscire dalle grate perché la gente le butta per strada e finiscono lì». La situazione delle caditoie intasate si è già verificata anche in altre zone della cittadina, anche se il problema potrebbe dipendere pure in parte dalle fognature. Dal Comune c’è la promessa di attivarsi con una maggiore attenzione alle zone a maggior rischio.

RIPRODUZIONE RISERVATA