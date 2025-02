Allagamenti e frane, Toscana in ginocchio 

Firenze. Frane, allagamenti, decine di persone salvate in casa o in auto nelle strade invase da improvvise alluvioni di fossi e torrenti. Il ciclone di San Valentino ha colpito con modalità eclatanti prima l'Elba e nella notte di giovedì la Maremma grossetana, poi con una forte perturbazione la Toscana interna. Non risultano feriti, vittime o dispersi. Ci sono state case isolate nella zona tra Orbetello e Capalbio dove centinaia di ettari coltivati sono andati sott’acqua e le strade sono diventate impraticabili per le esondazioni di fossi e torrenti. II fiume Albegna è rimasto dentro gli argini. L’affluente Elsa ha avuto un picco di 3,5 metri ed è stato sorvegliato con gli altri corsi d'acqua tutta la notte da forze dell'ordine e volontari. Ieri mattina i vigili del fuoco hanno usato anche mezzi anfibi per raggiungere le case, e con l'elicottero hanno sorvolato le zone colpite.

Intanto all'Elba, in particolare a Portoferraio, si fa la conta dei danni. Si stimano già decine di milioni di euro. Il governatore Eugenio Giani ha proclamato lo stato di emergenza regionale. «Verrà a breve emanata un’ordinanza con la dichiarazione di emergenza e calamità naturale regionale - ha detto - e verrà fatta richiesta al governo di analogo provvedimento a livello nazionale per l’Isola d’Elba».

RIPRODUZIONE RISERVATA