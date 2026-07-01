Allagamenti e campi devastati 

Dopo il violento maltempo che nel pomeriggio di martedì scorso ha colpito Senorbì, nel centro della Trexenta si contano i danni.

Il nubifragio ha provocato allagamenti e problemi alla viabilità rendendo necessario un intenso lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile Sant’Isidoro. In via Campioni si è intervenuti per ripristinare la viabilità dopo la caduta di alcuni alberi e anche in via Lonis è stato necessario l’intervento dei pompieri. Diversi gli scantinati invasi dall’acqua, ingenti i danni agli orti e alle coltivazioni.

Protezione civile

«Abbiamo fornito assistenza ai vigili del fuoco e svolto una perlustrazione dell’intero territorio per verificare quali fossero le situazioni più critiche», spiega Andrea Cirina, presidente della Protezione civile.

L’attenzione resta alta anche per la situazione dei corsi d’acqua. In particolare continua a preoccupare il tratto del Riu Nostu, nelle campagne della frazione Arixi. Un problema che si ripresenta a ogni pioggia intensa: la presenza di canne e vegetazione lungo l’alveo ostacola il regolare deflusso dell’acqua, aumentando il rischio di tracimazioni.

Amministrazione

Il sindaco Alessandro Pireddu ha espresso il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno operato durante l’emergenza: «Ringrazio i vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile e tutti coloro che si sono messi a disposizione. È stato un acquazzone di particolare violenza: la parte bassa del centro abitato ha retto ma i disagi sono stati comunque notevoli».

Preoccupati

Resta alta la preoccupazione anche per oggi, alla luce delle previsioni meteorologiche e del timore che nuove precipitazioni possano aggravare una situazione ancora non del tutto risolta.

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