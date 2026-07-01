VaiOnline
Senorbì.
02 luglio 2026 alle 01:35

Allagamenti e campi devastati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo il violento maltempo che nel pomeriggio di martedì scorso ha colpito Senorbì, nel centro della Trexenta si contano i danni.

Il nubifragio ha provocato allagamenti e problemi alla viabilità rendendo necessario un intenso lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile Sant’Isidoro. In via Campioni si è intervenuti per ripristinare la viabilità dopo la caduta di alcuni alberi e anche in via Lonis è stato necessario l’intervento dei pompieri. Diversi gli scantinati invasi dall’acqua, ingenti i danni agli orti e alle coltivazioni.

Protezione civile

«Abbiamo fornito assistenza ai vigili del fuoco e svolto una perlustrazione dell’intero territorio per verificare quali fossero le situazioni più critiche», spiega Andrea Cirina, presidente della Protezione civile.

L’attenzione resta alta anche per la situazione dei corsi d’acqua. In particolare continua a preoccupare il tratto del Riu Nostu, nelle campagne della frazione Arixi. Un problema che si ripresenta a ogni pioggia intensa: la presenza di canne e vegetazione lungo l’alveo ostacola il regolare deflusso dell’acqua, aumentando il rischio di tracimazioni.

Amministrazione

Il sindaco Alessandro Pireddu ha espresso il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno operato durante l’emergenza: «Ringrazio i vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile e tutti coloro che si sono messi a disposizione. È stato un acquazzone di particolare violenza: la parte bassa del centro abitato ha retto ma i disagi sono stati comunque notevoli».

Preoccupati

Resta alta la preoccupazione anche per oggi, alla luce delle previsioni meteorologiche e del timore che nuove precipitazioni possano aggravare una situazione ancora non del tutto risolta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo speciale

L’estate sarda, una guida in regalo

l In edicola e sulla app L’Unione digital
Il progetto contestato

Sit-in vista Tavolara: «Un patrimonio di tutti»

Centinaia di manifestanti a Cala Finanza, nel mirino la Zes «atto di prepotenza verso i sardi» 
Andrea Busia
Servitù militari

Dall’Isola l’altolà alle esercitazioni «Vogliamo chiarezza»

Bocciato il calendario della Difesa Aerei da guerra in azione nel Sulcis 
Enrico Fresu
Ma Cagliari è stata esclusa dalle rotte del servizio cargo: precedenza al porto di OIbia

Continuità merci, sfida per lo sviluppo

Partiti e associazioni: l’Isola chieda le compensazioni per l’insularità 
Alessandra Carta
Meteo

Tregua del caldo ma solo fino a domenica

Lo strano inizio d’estate: l’afa si alterna agli acquazzoni (come ieri a Cagliari) 
Sara Marci
Senato

Ok al Piano casa, pronti 10 miliardi

Centomila alloggi nuovi o ristrutturati a giovani coppie, prof e separati 