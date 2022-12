Allagamenti, città in ginocchio 

Il vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici Federico Ledda traccia il primo bilancio, mentre in Comune devono ancora pervenire le richieste dei privati. «Sono stati rilevati numerosi danni al patrimonio pubblico oltre che a quello privato – spiega - Il trascinamento delle acque ha causato il deterioramento di buona parte delle strade interessate dagli allagamenti, in particolare le vie Lamarmora, Ciusa, Gioberti, Azuni, Repubblica, Gramsci e XX Settembre. Con il danneggiamento dei manti stradali sono stati rilevati crolli di pozzetti e intasamenti di condotte».

Con il passare dei giorni si fa sempre più chiaro il quadro dei danni causati dalle alluvioni di fine novembre. Nell’ultimo Consiglio comunale il conto andava oltre il milione e mezzo di danni. Ma per mettere realmente in sicurezza Bosa non possono bastare. Da qui la proclamazione dello stato di calamità e la richiesta di aiuto: il Comune da solo non ce la fa.

«Il nostro bilancio»

Il vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici Federico Ledda traccia il primo bilancio, mentre in Comune devono ancora pervenire le richieste dei privati. «Sono stati rilevati numerosi danni al patrimonio pubblico oltre che a quello privato – spiega - Il trascinamento delle acque ha causato il deterioramento di buona parte delle strade interessate dagli allagamenti, in particolare le vie Lamarmora, Ciusa, Gioberti, Azuni, Repubblica, Gramsci e XX Settembre. Con il danneggiamento dei manti stradali sono stati rilevati crolli di pozzetti e intasamenti di condotte».

Allarme Temo

Ma il danno più evidente riguarda l’area del fiume: «In particolare lo scardinamento e divellamento del pontile galleggiante della banchina, lato concerie. L’innalzamento del Temo, che nel suo picco è arrivato a due metri e 60 centimetri, ha sollevato la banchina fino a scardinarla dai pali di vincolo. Lo stesso fenomeno ha causato l’allagamento della via delle conce».

Campagne devastate

Nelle campagne, l’esondazione del Temo ha fatto registrare ingentissimi danni: «In particolare nella zona del guado in località Giuannazzu-Chimidri-Pitturi; l’onda di piena ha travolto raccolti ed inondato edifici e fabbricati, con il danneggiamento di mezzi e beni, nonché il trascinamento e l’annegamento di bestiame». Ma non solo: «Altri danni si sono rilevati nei canali a seguito del trascinamento di materiali per la forza dell’acqua. E poi l’intasamento di cunette e il deterioramento di viabilità rurali, l’affondamento di barche e il loro deposito sulle sponde, il danneggiamento dell’illuminazione del museo delle Concerie e del Castello».

Primi interventi

Il Comune ha realizzato una serie di interventi di emergenza, liberando le strade dalle frane, ripristinando la funzionalità delle caditoie ostruite. «Con squadre a terra e subacquee – continua Ledda - è stato rimesso in sede il pontile lato concerie mentre altrettanto urgente si rende ora la rimozione e l’avvio a smaltimento di tutte le imbarcazioni abbandonate affondate e trascinate dalla piena». Il Comune prevede di ripristinare subito i pontili nei punti di guado e liberare dai detriti la viabilità rurale. Ma si tratta ancora di far fronte alle urgenze, in attesa di interventi definitivi che diventano sempre più indispensabili, quali la pulitura dei canali collinari e l’incremento del loro numero.

I privati

Per quanto riguarda i privati, il sindaco Piero Casula dice: «Dalla prossima settimana saranno disponibili i moduli con cui tutti i cittadini che hanno subito danni possono chiedere il risarcimento, nell’ambito di quanto sarà reso disponibili con la proclamazione della calamità».

