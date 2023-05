Allagamenti, case abusive, Imu non riscossa: tre gatte da pelare 

Chiunque vinca avrà alcune brutte gatte da pelare. Ad Assemini sono diverse le incombenze in sospeso sull’amministrazione comunale che verrà.Una è la questione del rischio idrogeologico. Il Cixerri è vicino, Assemini ha una storia tragica di allagamenti (cinque anni fa una donna, Tamara Maccario, morì annegata nell’esondazione del fiume Giaccu Meloni: chi subì danni in quella circostanza aspetta ancora i rimborsi) . Per il commissario straordinario Bruno Carcangiu, il sindaco che gli succederà farebbe bene ad «avviare subito un’interlocuzione con la Regione: ci sono dei fondi previsti per le opere di mitigazione del rischio idrogeologico».

A quest’ultimo si lega un’altra faccenda scottante: la Procura di Cagliari qualche mese fa ha sollecitato il Municipio a demolire tredici case costruite abusivamente in terreni a rischio: edifici per i quali non è più possibile alcun ricorso. Al prossimo sindaco toccherà dare l’ordine di accendere i motori delle ruspe e cercare soluzioni per chi abita in quelle case.

A proposito di magistratura: la Corte dei conti da tempo è stata chiamata in causa per un possibile danno erariale da centinaia di migliaia di euro. Si tratta dell’Imu non versata per anni dai proprietari di terreni che il Puc approvato dalla Giunta Puddu ha trasformato da agricoli (e dunque esenti da Imu, essendo Assemini un Comune montano) in edificabili (e dunque soggetti all’imposta). In mancanza degli accertamenti da parte del Comune, l’Imu di alcune annate non è più esigibile. Che provvedimenti adotteranno i giudici contabili?

Chi sarà eletto alla guida del Municipio dovrà occuparsi anche di altre questioni, meno drammatiche ma non trascurabili: la ristrutturazione del palazzo comunale (nella facciata il ferro è a vista, diverse parti sono bisognose di interventi) e la messa a punto della squadra amministrativa.

Di buono c’è che il commissario lascia in eredità un fondo cassa di tutto rispetto: nove milioni di euro: tre già impegnati per le opere più urgenti e sei di cui la futura maggioranza potrà disporre come ritiene più opportuno. (m. n.)