Allagamenti, alberi pericolanti e case senza luce 

Il ciclone Poppea continua a farsi sentire nell’Oristanese. Il maestrale ha soffiato con raffiche intense per tutta la giornata di ieri dopo che già domenica sera si sono registrati problemi in varie parti della provincia.

Le maggiori criticità fra il Montiferru e la costa di Cuglieri, San Vero Milis e Narbolia: grandine, tempesta di fulmini e grossi rami finiti su un’auto parcheggiata a S’Archittu e su un’abitazione a Santa Caterina. Disagi anche in Planargia e nell’Alto Oristanese: diversi pali della linea elettrica sono stati divelti, a Sennariolo un ristorante si è ritrovato senza corrente e i trenta clienti sono dovuti andare via. Allagamenti in alcune aziende nelle campagne di Palmas Arborea.

Ieri è stata un’altra giornata di super lavoro per i vigili del fuoco che sono intervenuti in città e in diversi paesi per mettere in sicurezza pali della luce ma anche per alberi pericolanti. (complessivamente gli interventi sono stati oltre 40). Il maestrale hanno creato difficoltà a Oristano: è stata danneggiata la copertura del supermercato Nonna Isa, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno chiuso la strada per consentire l’intervento in sicurezza. Altro allarme in piazza Roma per una finestra pericolante, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i vigili urbani.

