All’acquario i sapori della longevità 

Oggi nell’acquario di Cala Gonone arriva “Sapori di longevità - Sa mesa nostra”, l’iniziativa promossa da Confcommercio Nuoro Ogliastra e assessorato regionale del Turismo per valorizzare i prodotti della dieta dei centenari e la filiera corta sarda.

L’evento prevede tre masterclass di degustazione guidata da esperti sommelier, alle 19, 19.30 e 20: i partecipanti potranno assaporare tre vini di produttori locali, abbinati a una selezione di formaggi e salumi tipici. Per partecipare occorre iscriversi sul sito samesanostra.it. Un’esperienza sensoriale unica, pensata per celebrare i sapori autentici e salutari del territorio, in sintonia con i valori della longevità e della tradizione enogastronomica sarda. La location, lungo il bordo della grande vasca del mare aperto, nel percorso espositivo dell’acquario, offrirà un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, contribuendo a rendere ancora più speciale l’esperienza. L’iniziativa si inserisce nel calendario del Cala Gonone Jazz Festival, e a tutti i partecipanti delle masterclass sarà garantito l’accesso gratuito al concerto jazz in programma alle 21 nell’area concerti dell’acquario.n’occasione imperdibile per chi ama la buona tavola, i prodotti genuini, la musica di qualità e il mare.

