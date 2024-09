Alla Vuelta vince Soler, O’Connor resiste per 5” 

Alla Vuelta quella dei Lagos de Covadonga, è la tappa dei “quasi”. Filippo Zana ha “quasi” vinto, nel senso che in cima alla leggendaria salita asturiana lo ha preceduto per 18” soltanto Marc Soler (Uae Emirates). Primoz Roglic, undicesimo al traguardo con 3’54” di ritardo, ha “quasi” strappato la maglia roja a Ben O’Connor: l’australiano ha lottato come un leone e ha difeso il simbolo del primato per appena 5” (aveva 4’51” alla sesta tappa, adesso potrebbe restare leader sino a venerdì, quando si disputerà la 19ª). Infine, Wout Van Aert aveva “quasi” vinto la maglia verde della classifica a punti: gli sarebbe bastato arrivare a Madrid, cosa che non avverrà perché ieri, mentre ancora una volta si era lanciato nella fuga di giornata, il belga (già protagonista di tre vittorie, tre secondi posti, un terzo e un quinta in questa edizione e che era leader della classifica degli scalatori) è caduto due volte e la seconda non è più riuscito a risalire in bicicletta, dopo ave battuto il ginocchio destro. Inevitabile un amarissimo ritiro.

La Luanco-Lagos de Covadonga, di 181,5 km, ha visto otto fuggitivi riuscire ad arrivare davanti ai big della classifica. E mentre davanti lo spagnolo Soler stroncava le velleità dell’ex campione italiano Zana e dell’inglese Max Poole, nel gruppo dei migliori si scatenava la bagarre. Assistito da un generosissimo Valentin Paret-Peintre, O’Connor (Decathlon-Ag2r) ha fatto fare l’andatura a lui più consona. A 9 km dalla vetta, l’attacco di Mikel Landa (T-Rex Soudal) ha fatto esplodere la corsa. Enric Mas (Movistar) e Richard Carapaz (EF), i due contendenti alle spalle di O’Connor e Roglic, sono sembrati i più in forma, mentre O’Connor ha saggiamente amministrato le forze, senza rispondere agli scatti: una mossa che si è rivelata decisiva. Anche Roglic (Red Bull-Bora) ieri è sembrato dovere fare i conti col proprio serbatoio, ma è stato in grado di tenere il passo, mentre gli altri hanno ceduto 11” (Landa e Rodriguez), 15” (Kuss) 44” (Yates). O’Connor ne ha persi “solo” 58 e oggi partirà ancora vestito di rosso nella Arnuero-Santander di 141.5 km.

