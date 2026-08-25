Alla Vuelta si corre per il secondo posto 

Andorra La Vella. Quattro tappe appena, delle quali una cancellata, e alla 81ª Vuelta a España si corre già per il secondo posto. Tadej Pogacar sembra senza rivali e, dopo la vittoria (oer 9 centesimi) nella breve crono di apertura e il terzo posto in volata di domenica, ieri ha stracciato la concorrenza con quello che è diventato il suo marchio di fabbrica: la fuga solitaria a lunga gittata. Risultato, in classifica ha già scavato un solco di oltre 3’ con i più immediati rivali e, battendo record su record, si prepara a entrare trionfalmente nei ristretto novero di chi è stato capace di ottenere la Tripla Corona (Giro, Tour e Vuelta).

La tappa

Nella quarta tappa della corsa iberica, appena 104 km ma tutti in montagna con partenza e arrivo ad Andorra La Vella, lo sloveno della Uae Emirates ha annientato i rivali, attaccando a poco più di 50 chilometri dal traguardo tra le montagne di Andorra, tagliando il traguardo con oltre due minuti e mezzo (2’39”) di vantaggio su un sestetto di inseguitori. Secondo è stato il ventenne belga Jarno Widar (Lotto Intermarché), terzo l’austriaco Felix Gall (decathlon). Il miglior italiano, Lorenzo Fortunato, che lunedì era in testa quando la grandine ha imposto lo stop alla tappa, è giunto 40° a 13’45”.

In classifica, Pogacar dopo quattro tappe ha 3'21” di vantaggio sul connazionale Primoz Roglic (Red Bull-Bora) e 3’32” sullo spagnolo Enric Mas (Movistar). Oggi quinta frazione, con arrivo a Roquetes. Terres de l'Ebre dopo 173,3 km. Fuga o volata le soluzioni più verosimili.

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