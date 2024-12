Alla Virtus manca soltanto l’ultimo tiro 

Spezzina 48

Virtus Cagliari 46

Cestistica Spezzina : D’Angelo 18, Moretti, Granzotto 2, Missa- nelli 9, Diakhoumpa 2, Mbaye 8, Templari ne, Guzzoni 4, Guerrieri 5, Ratti ne. Allenatore Corsolini

Sardegna Marmi Cagliari : Naczk 16, Cadoni 12, Trozzola 3, Pellegrini Bettoli, El Habbab 11, Peric, Vargiu 4, Gallus, Pasolini, Podda, Anedda ne. All. Staico

Parziali : 17-13; 31-23; 42-33



La Sardegna Marmi non completa la rimonta. A La Spezia le virtussine inseguono per quasi tutta la gara, ma alla fine non riescono a piazzare la zampata vincente e si arrendono per 48-46. Seconda sconfitta consecutiva per la formazione di Staico, capace comunque di offrire una prestazione più solida rispetto allo scivolone di sabato scorso a Empoli.

Penalizzate dalle percentuali al tiro, Cadoni e compagne sono scivolate indietro fin dalle prime battute, ma non hanno mai mollato il colpo: dopo aver toccato un paio di volte il -10, le cagliaritane hanno piazzato un break di 13-4 nell’ultima frazione, trovando la parità con El Habbab. Negli ultimi possessi, però, le liguri si sono rivelate più lucide. ( ro.r. )

