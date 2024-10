alla Viola la fiera dei rigori 

Fiorentina 2

Fiorentina (4-2-3-1) : De Gea 9; Dodo 6, Comuzzo 7, Ranieri 6.5, Gosens 6.5; Adli 7 (32’ st Biraghi sv), Cataldi 6.5 (22’ st Richardson 6); Colpani 6.5 (47’ st Kayodr sv), Gudmunsson 7 (32’ st Kouamé sv), Bove 6.5; Kean 5.5. In panchina: Martinelli, Terracciano, Parisi, Martinez Quarta, Moreno, Ikoné, Sottil, Beltran. Allenatore Palladino 7.

Milan (4-2-4) : Maignan 7; Emerson Royal 5.5, Gabbia 5.5, Tomori 4.5, Theo Hernandez 4; Fofana 6, Reijnders 5.5; Pulisic 6.5 (37’ st Chukwueze sv), Abraham 5.5, Morata 5, Leao 6 (28’ st Okafor 6). In panchina: Torriani, Raveyre, Jimenez, Zeroli, Thiaw, Pavlovic, Terracciano, Musah, Camarda. Allenatore Fonseca 5.

Arbitro : Pairetto di Bergamo 5.

Reti : 35’ pt Adli; 15’ st Pulisic, 28’ st Gudmunsson.

Note : espulsi Palladino, al 40′ st; Theo Hernandez, dopo la fine del match. Ammoniti: Dodo, Bove, Tomori, Morata. Angoli: 6-0 per il Milan. Recupero: 2’; 6’.

Firenze. Nella serata del dischetto stregato, tre calci di rigore e tutti e tre parati (due rossoneri e uno viola), la Fiorentina batte il Milan 2-1 e inizia a sorridere per una classifica migliore rispetto alle settimane passate. Inizialmente le due squadre si presentano a specchio con il 4-2-3-1.

Due squadre che si sono affrontate a viso aperto, cercando le vie esterne (soprattutto la Fiorentina) e quelle centrali (maggiormente il Milan), senza risparmiarsi anche se entrambe non sono riuscite a creare numerose palle gol, soprattutto nella prima parte di gara. Al 19’ la Fiorentina potrebbe passare in vantaggio: Theo Hernandez colpisce Dodò all’incrocio delle righe dell’area di rigore, dopo che il giocatore della Fiorentina aveva già toccato il pallone. Pairetto viene richiamato dal Var e poi decreta il calcio di rigore: sul dischetto va Kean ma si fa parare il tiro da Maignan. Al 35' la Fiorentina passa in vantaggio con una invenzione di Adli, il gol dell’ex: prende palla dentro l’area all’incrocio delle righe, si gira su sé stesso e fa partire un tiro teso e veloce che ytova l’angolo basso alla sinistra di Maignan. Gran gol. Sul finire del primo tempo (44') il Milan potrebbe pareggiare: Ranieri tocca Reijnders che cade in area, Pairetto fischia il calcio di rigore. Sul dischetto va Theo Hernandez che si fa parare il tiro da De Gea.

La ripresa inizia e il Milan conquista il secondo rigore della sua serata per un fallo di Kean su Gabbia: questa volta e Abraham ad andare sul dischetto e ancora una volta un grande De Gea para. Il gol del Milan, però, è nell’aria e arriva al 60’ con Pulisic che al volo riprende un cross dalla sinistra di Theo Hernandez e tocca quanto basta per superare De Gea sul secondo palo. Al 74’ la Fiorentina torna in vantaggio con Gudmundsson: lancio lungo per Kean, tocco all’islandese che fa partire un tiro secco e forte e batte Maignan. Gudmundsson esce tra gli applausi e nel finale Kean ci prova con un tiro potente ma è la traversa a dire di no.

