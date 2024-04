Alla Villacidro Skyrace i migliori specialisti 

La Skyrunning Italy Cup (circuto della Fisky, la federazione di riferimento, scattato il 7 aprile) fa tappa in Sardegna. Domenica, per la settima volta, va in scena la Villacidro Skyrace e gli appassionati del Margiani Team che la allestiscono possono bene andare fieri di cosa quell’idea è diventata, dal 2017 a oggi.

Lungo i 21 km del percorso, si ammira il territorio montano di Villacidro. È un panorama esclusivo per il quale c’è però un prezzo salato da pagare: l’ascesa di quasi 2000 metri di dislivello, con tre cime da scalare e passaggi oltre quota 1000 metri. Una prova di durezza pari alla soddisfazione che regala ai finisher che tagliano il traguardo, nei pressi del Lavatoio Comunale, dove alle 8.30 avverrà anche la partenza per i circa 120 iscritti di questa settima edizione. I partecipanti sono molto di più perché bisogna includere chi farà da supporto alla gara, i volontari e i collaboratori di un avvenimento che coinvolge anche la popolazione.

In gara i primi cinque classificati dalla gara maschile del 2023, a cominciare da Giacomo Forconi (che si era imposto in 2.25’), mentre non ci sarà la vincitrice Daniela Rota. Il parco partenti è comunque di alto livello (anche nell’ottica della challenge italiana di specialità) e raccoglie anche alcuni atleti che negli anni passato hanno corso a Villacidro anche sui 58 km.

