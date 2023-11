Alla villacidrese partita e primato 

Lo scontro diretto della quarta giornata di Serie C1 va alla Villacidrese. Contro la San Sebastiano Ussana la squadra allenata da Fabio Perdighe vince 5-4 in casa e si prende momentaneamente la testa della classifica. La doppietta di Manca e i gol di Murgia, Deiola e Canete Escalante le regalano i tre punti e il primato a quota 10. All’Ussana, in seconda posizione con 9, non sono bastati la doppietta di Perra e i gol di Deivision e Ledda. Per la formazione di Calabretta si tratta del primo stop in campionato.

Aggancio

Ne approfitta il Quartu, che batte 8-3 il Futsal Villasor in casa. A segno Rafinha (tripletta), Manunza e Cau (doppietta) e Locci. La squadra di Diana ha agganciato a quota 9 l’Ussana ma ha una gara in meno, avendo già osservato il turno di riposo. Anche il Villaspeciosa ha raggiunto i 9 punti in classifica grazie al successo interno contro il Cus Cagliari. Le firme nell’8-2 sono di Podda, Ena e Barbieri con una doppietta a testa, cui si aggiungono i centri di Addari e Pistis.

Prima vittoria

Primo successo in campionato per il Futsal 4 Mori, che batte 6-3 in casa la Fanni Futsal Sassari con le doppiette di Puddu e Artizzu e i gol di Lecca e Melis.

Unico pareggio di giornata quello tra Ichnos Sassari e Happy Fitness Center, match terminato sul 3-3. A segno per i sassaresi Antonio Fois e Dessanti (doppietta), mentre per la squadra di Porto Torres le marcature sono di Arru, Serio e Corrias.