Alla Villacidrese dei Marrocu i ragazzi al primo posto   

La “ese” a Villacidro è da sempre la squadra di calcio, la Villacidrese appunto. Un passato di alto livello negli anni Novanta con la l’arrivo in serie C, ma che da sempre, a livello regionale ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio e soprattutto per i ragazzi della cittadina.

Dopo la rifondazione, lo storico passaggio di consegne nella famiglia Marrocu tra il padre Siro, autore della scalata sino ai campionati nazionali, e il figlio Matteo, che non ha mai accettato che il calcio sparisse da Villacidro. Ma da qualche anno a questa parte la società si è aperta a nuove esperienze che vanno oltre il calcio. Proprio il presidente attuale della società gialloblù, Matteo Marrocu, non ha mai chiuso la porta ai cambiamenti, soprattutto a quelli che consentono un miglioramento: «È una vita che facciamo sport, soprattutto calcio e con uno sguardo particolare al nostro settore giovanile. Da tre anni a questa parte, però, abbiamo voluto inserire il settore futsal, per dare un segnale di inversione di tendenza culturale, legata al fatto che fare calcio e futsal sin da piccoli sia assolutamente un valore aggiunto. Se prima molti ragazzi erano scettici nel giocare a calcio a 5, ora che sono più grandi molti hanno scelto di fare solo futsal. Per questo siamo soddisfatti, siamo riusciti nella nostra idea iniziale, far cambiare idea a tanti giovani».

Poco meno di un centinaio di atleti nel settore giovanile: la squadra Juniores, due squadre di Giovanissimi e una di Allievi. Un gruppo è stato ospite della trasmissione di Radiolina “Giovani di categoria”, dimostrando in diretta un grande attaccamento alla società. L’attività di base, invece, viene curata da un’altra società partner, con la quale, dal 2018, esiste questa collaborazione proficua. Ancora Marrocu: «Continua il rapporto con gli amici del Villacidro che gestiscono i ragazzi più piccoli, con ottimi risultati che confermano che le scelte fatte diversi anni fa, furono quelle giuste».

