Alla Vetreria l’opera di Luis Sepulveda 

Penultimo appuntamento per il festival “Si Muove la Città”. Domani, alle 19 alla Vetreria di Pirri è in programma una serata dedicata al pubblico delle famiglie e dei più giovani con “Il gatto che imparò a volare”, spettacolo interpretato da Fausto Siddi e Roberto Scala, liberamente ispirato al celebre racconto di Luis Sepúlveda “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”. Attraverso il linguaggio del teatro e dell’arte comica, con grande vigore, due attori-clown danno vita a una narrazione coinvolgente costruita con pochi oggetti e molta immaginazione, riportando al centro il piacere del racconto condiviso, dell’incontro e dell’approfondimento dei temi affrontati da Sepulveda nella sua opera.

La storia

Lo spettacolo è un invito a riscoprire il valore delle storie e delle relazioni umane in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia e dagli schermi digitali. Firmato dalla regista Roberta Locci, con musiche di Roberto Scala, affronta temi universali come l'amicizia, la diversità, l'accoglienza e il rispetto delle differenze, offrendo a bambini e adulti un'occasione di divertimento e riflessione. L’evento è inserito nel programma della rassegna “Si Muove la Città”. Un ricco cartellone che offre occasioni di svago e riflessione.

Il festival, giunto in dirittura d’arrivo, è organizzato dall’assessorato comunale alla Cultura e coordinato dall’associazione “Forma e Poesia nel Jazz” che ne cura la direzione artistica insieme a Massimiliano Medda e Mis Factory.

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