Alla Vetreria l’omaggio  a Fabrizio De André 

La Municipalità di Pirri si prepara a rendere omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani, Fabrizio De André, in un evento straordinario che si terrà domenica alle 19 alla Vetreria di via Italia 63. Questo appuntamento promette di essere un'esperienza unica che coinvolgerà la comunità locale e non solo. Il fulcro dell'evento sarà il saggio “La mia distanza dalle stelle” del professor Andrea Cannas, voce autorevole nel panorama degli esperti internazionali di Fabrizio De André. Lo studio, disponibile gratuitamente online, è stato pubblicato dalla rivista universitaria di UniCa Medea ed esplorerà in dettaglio l'opera del cantautore sardo-genovese.

Protagonisti

A guidare il pubblico attraverso il mondo musicale di “Faber” saranno Aurelio Serra, voce, e Alberto Floris, chitarra, che si esibiranno in una performance emozionante. Inoltre, il pubblico potrà godere di un omaggio scenico preparato da Sandro Mascia, del Cada Die Teatro. Per approfondire ulteriormente la complessa opera di Fabrizio De André, il musicologo Bruno Camera condividerà analisi e riflessioni.

L’evento

«Ho accolto con entusiasmo la proposta che vedrà Pirri al centro di un’esperienza di carattere regionale densa di significato», dice Maria Laura Manca, presidente della Municipalità di Pirri. Anche Emanuele Cioglia, presidente della commissione Cultura della Municipalità si unirà all'evento, portando la sua passione per Fabrizio De André che risale fin dall'infanzia. «Cercheremo di rispondere a tutti i quesiti che si porranno», ha promesso Cioglia. E le curiosità da scoprire sulla vita e le canzoni di “Faber” sono davvero tante.

