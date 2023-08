Alla Vergine le corone del Papa 

Una comunità ecclesiastica pronta ad accogliere centinaia di fedeli per ricordare un secolo trascorso accanto alla patrona massima della Sardegna. Terralba si prepara a celebrare il primo attesissimo evento del Centenario dei festeggiamenti della Madonna di Bonaria. L’incoronazione del simulacro della Vergine e del Bambino si svolgerà domani sera, con la presenza del cardinale Arrigo Miglio e del vescovo di Ales-Terralba Roberto Carboni.

Il rito

Avrà luogo nella parrocchia di San Pietro, durante la messa solenne delle 19. Al termine dell’omelia ci sarà una preghiera di benedizione, poi il cardinale Miglio incoronerà la Vergine e il Bambino. Le due corone, benedette lo scorso aprile da papa Francesco durante un incontro con una delegazione di fedeli terralbesi, sono state realizzate con l’oro donato dagli stessi parrocchiani. Il vescovo Carboni poserà sulla mano destra di Maria la barca, il simbolo che indica la provenienza della Madonna, il mare. La celebrazione sarà animata dal coro Res Nova, diretto dal maestro Dante Muscas. Ad assistere al rito, anche il vescovo di Ozieri Corrado Melis e i sacerdoti originari di Terralba o che in passato hanno celebrato nella parrocchia della cittadina, più una rappresentanza dei padri mercedari della basilica di Bonaria a Cagliari.

L’attesa

Alla vigilia della cerimonia che introdurrà una lunga serie di appuntamenti religiosi e civili a Terralba e a Marceddì, c’è grande emozione. Lo dimostra il vicario parrocchiale della chiesa di San Pietro a Terralba, don Andrea Martis: «L’incoronazione del simulacro della Vergine di Bonaria, custodito nella parrocchiale di Terralba e recentemente restaurato, manifesta l’amore del popolo di Terralba alla Madre di Dio che da 100 anni la invoca con fede genuina e autentica. Una storia di fede che si intreccia con la vita dei pescatori che un secolo fa scelsero la Madonna venuta dal mare come ancora salda in mezzo alle tempeste della vita».

Il programma

Gli eventi proseguiranno venerdì 18 agosto, con il pellegrinaggio a piedi da Terralba a Marceddì; sabato 19 agosto, la processione in borgata, domenica 20 agosto la processione in mare. Il rientro della Vergine a Terralba avverrà sabato 26 agosto. Tanti i concerti e gli spettacoli a Marceddì. Venerdì 18 il dj set di Gianluca Littera, Paolo Noise e Fndr. Sabato 19 la sagra del pesce, il concerto di Dress in Black e i fuochi d’artificio. Domenica 2o un evento per bambini e balli sardi. Venerdì 25 agosto, il concerto dei Nottambuli. Sabato 26 agosto a Terralba lo spettacolo “Dance time machine”. Organizzano i parroci e il comitato del Centenario, insieme a Comune e Pro Loco, col sostegno della Regione e il coordinamento organizzativo dell’associazione enti locali per le attività culturali e di spettacolo.

