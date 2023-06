Alla Toscana Under 15 il Memorial Piras 

La Toscana vince la seconda edizione del Trofeo Benedetto Piras. Nella finale al “Polese”, campo della Ferrini, la Rappresentativa U15 di Marco Teglia si impone 2-0 sulla Lombardia e conquista il trofeo intitolato al celebre dirigente sardo, scomparso nel 2019. Dopo aver chiuso al secondo posto il Gruppo B, giovedì ha superato 1-0 la Sardegna e ieri rivincita sulla Lombardia, che l’aveva battuta 3-2 in finale al Torneo delle Regioni ad aprile. Al 26’ il vantaggio, cross da destra e girata in rete di Lottini bravo a inserirsi. Poco dopo Lombardia vicina al pari, traversa di Correnti su gran tiro da fuori. Nella ripresa tante occasioni in contropiede per il raddoppio, che arriva al quarto minuto di recupero con Sanogo su tiro che prima sbatte su entrambi i pali. Nella Toscana origini sarde per Diego Antonio Loi, nato a Poggibonsi ma coi genitori di Giba.

Il commento

Alla finale del Trofeo Benedetto Piras ha preso parte anche Giancarlo Abete, presidente della Lnd. «Una bella opportunità per ricordare un grande dirigente e un amico come Benedetto Piras», ha dichiarato. «È stata una manifestazione aggregante, con contenuti sia sportivi sia di formazione e crescita dei ragazzi. Ha fatto vedere i migliori giovani talenti e portato avanti i valori della Lnd». Da parte sua anche un commento sulla promozione del Cagliari: «Una grande società e territorio che torna in A, una soddisfazione per tutta l’Isola. Siamo convinti possa essere un ulteriore stimolo per il movimento calcistico sardo». ( r.sp. )

