Alla Torres tocca il Milan 

sassari. La Torres non è riuscita a incontrare il Milan negli ottavi nella Coppa Italia Frecciarossa (sarebbe stato un miracolo), ma lo farà negli ottavi della Coppa Italia di Serie C. Dopo il successo sull’Albinoleffe sabato a Sassari (3-1), la squadra rossoblù infatti è stata abbinata al “Milan Futuro”, la formazione giovanile del Diavolo. Tra l’altro le due squadre si affronteranno al “Vanni Sanna” tra il 26 e il 28 novembre (la data è ancora da fissare), quando avranno già giocato il match di campionato in programma al terzo turno l’8 settembre e sempre nello stadio sassarese. Saranno quindi ben rodate.

La Coppa Italia non è un torneo da prendere sottogamba, dato che chi vince partecipa ai playoff per la promozione in Serie B. Basta anche la finale, qualora la vincente sia già nei playoff per meriti acquisiti in campionato. Vincere le gare importanti aiuta a vincere le gare che contano. Dal momento che in questa stagione l’obiettivo è giocare per la Serie B e sarà meno complesso farlo coi playoff che non vincendo il campionato, ecco che la Torres può abituarsi alle partite decisive anche con questo secondo torneo.

Talenti

Il Milan Futuro ha superato i sedicesimi facendo il colpaccio a Novara per 2-1. Andato in svantaggio all’11’, ha recuperato già nel primo tempo con una doppietta di Francesco Camarda, talentuoso attaccante di appena 16 anni che gioca anche nelle Nazionali Under 17 e Under 19. Nel primo turno invece netta affermazione a Lecco per 3-0 con gol del diciassettenne attaccante Liberali e doppietta del terzino spagnolo Alejandro Jimenez Sanchez, prelevato a luglio dal Real Madrid.

