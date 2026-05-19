Alla Torres si riparte da Greco 

Primo passo: l'allenatore. Quasi certamente Alfonso Greco. Secondo passo: delineare la strategia di mercato. Terzo passo, compensare la partenza dei giocatori in prestito: Sala, Baldi e Luciani. La stagione non si è ancora conclusa perché si giocano i playoff, ma la Torres ha il vantaggio di potersi muovere con anticipo per allestire la squadra che disputerà il quinto campionato consecutivo in Serie C.

Il tecnico

Si deve partire dal tecnico e già alla fine della settimana potrebbe esserci l'annuncio. La conferma di Greco sembra scontata, anche se bisogna accordarsi sulla durata del contratto che dovrà essere presumibilmente almeno biennale, quindi stagione prossima e quella 2027/28. A favore del tecnico romano non giocano solo i risultati (vittoria playoff serie D, una salvezza diretta in C e una coi playout, un secondo e un terzo posto) ma anche l'aver convinto buona parte di quelli che lo criticavano, quando non lo contestavano. Il gioco si è evoluto: più ricerca della profondità e meno passaggi laterali alla ricerca a volte esagerata della costruzione dal basso. Variazioni anche nell'impostazione dell'azione a seconda dell'avversario. Da un punto di vista squisitamente tattico Greco è stato più abile quest'anno delle due stagioni culminate con le posizioni da podio ma l'eliminazione al primo scontro playoff.

La squadra

Certo, bisogna capire come vuole impostare la programmazione la proprietà, Abinsula. Naufragata l'idea dell'estate scorsa di puntare su una Torres che desse ampio spazio ai giovani per prendere anche i premi di valorizzazione, forse ci si orienterà su una via di mezzo: tenere i veterani che costituiscono l'ossatura, puntare su Nunziatini, Brentan e Di Stefano, che sono Under 25 ma hanno dimostrato grande affidabilità, provare a capire chi degli altri giovani può essere utile e infine puntellare l'organico con alcuni elementi di qualità.

Sala saluta

Rientrano alla base per fine prestito il difensore Matteo Baldi (Juve Stabia), il centrocampista offensivo Mattia Sala (Pisa) e il centravanti Pierluca Luciani.

Le parole sui social di Sala fanno capire che pur essendo in scadenza di contratto col Pisa, difficilmente resterà a Sassari. Del resto è stato in assoluto uno dei migliori giocatori del girone per continuità di rendimento e potrebbe avere offerte anche dalla serie B: “Vi meritate tutti decisamente più che un semplice grazie. Qui a Sassari ho trovato fin dal primo giorno una seconda casa che mi ha saputo accogliere come un figlio in uno dei momenti più difficili da quando gioco a calcio, per questo cara Sassari te ne sarò grato per sempre. Da oggi Sassari e la Torres avranno un tifoso in più per sempre”.

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