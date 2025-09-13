Alla Torres servono punti 

A caccia della vittoria per dare serenità nella costruzione della ringiovanita Torres. A Sestri Levante contro il Bra (ore 15) la squadra sassarese vuole rialzare la testa dopo le due sconfitte di fila che l'hanno risucchiata in zona playout. Vietato subire un altro stop, conta più il risultato del gioco che verrà e non può certo esserci ora.

La formazione piemontese, costretta a giocare in Liguria per impianto non idoneo, è una neopromossa con età media molto bassa. Solo un trentenne in rosa, il centrocampista Pautassi, e altri quattro Over 25. Squadra che fa del dinamismo e della libertà di movimento in attacco le armi migliori, mentre il punto debole è la difesa che ha incassato 6 gol in tre partite. Solo un punto per il Bra, ma potevano essere 3 come la Torres senza il rigore del Perugia segnato al minuto numero 102.

Il tecnico Pazienza deve fare a meno di due giocatori fondamentali per il centrocampo come Mastinu (rientrerà a metà ottobre) e lo squalificato Brentan. Conferma scontata per Zecca, Nunziatini e Giorico, in cinque si contendono le due maglie restanti: Masala, Lunghi, Carboni e Sala, più Scheffer che potrebbe giocare sulla fascia con lo spostamento a interno di Nunziatini. Tra i pali dovrebbe essere ancora Petriccione a rimpiazzare Zaccagno, out sino a fine ottobre.

Torres (3-5-2): P etriccione; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca, Masala (Carboni), Giorico, Lunghi, Nunziatini; Musso, Bonin (Starita)

