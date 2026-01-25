alla torres serve un fischnaller 

Sassari. Cosa manca veramente alla Torres? Un attaccante che “la butti dentro”. Ora che è rientrato il tecnico Alfonso Greco e la squadra ha trovato più solidità e continuità di prestazioni, la vera differenza con le due stagioni del secondo e terzo posto è proprio la precisione negli ultimi venti metri. Analizzando i numeri, la difesa nelle ultime nove partite è tutto sommato in linea con quella delle stagioni precedenti: 11 gol incassati, cioè 1,2 a partita (ma con due rigori contro e un’autorete), contro una rete subita. È il dato dell’attacco a discostarsi molto: 11 reti significano 1,2 gol per gara contro quasi un gol e mezzo a partita.

Non sembra neppure un discorso di occasioni create, perché nelle gare degli ultimi due mesi la Torres è riuscita a costruire un buon numero di opportunità. È mancata la precisione, ha difettato la freddezza. E anche sabato scorso col Bra è stata confermata la regola per le squadre che lottano per evitare i playout: per vincere bisogna segnare almeno due volte, perché le difese non sono quelle delle squadre d’alta classifica e un gol finiscono per incassarlo sempre o quasi.

Il vuoto

A quasi due terzi di stagione le caratteristiche dei giocatori sono ormai emerse. Forse nel reparto avanzato l’unico giocatore ancora da “scoprire” totalmente è Bonin, che aveva iniziato bene poi era stato accantonato dopo appena tre gare e ora viene nuovamente considerato dal nuovo allenatore, almeno come cambio.

Dato il minutaggio ridotto è comunque difficile capire se possa avere un’esplosione alla Ruocco, giusto per capire, o se per il momento (fa 20 anni tra un mese) possa essere soltanto un buon cambio. Musso ha segnato 4 reti in 22 partite, 17 da titolare. Di Stefano ha 3 centri (con una doppietta) in 19 match, 11 dal primo minuto. Diakite ha firmato due gol con solo 8 partite da titolare e 14 da cambio, mentre i due di Sala sono distribuiti in 19 presenze da titolare.

Sono statistiche tutto sommato allineate a quelle dei giocatori offensivi della stagione scorsa, tranne uno: Fishnaller, che ha siglato 14 reti in 35 partite da titolare. Nel campionato 2023/24 ne aveva invece realizzate 11 ma con 25 partite iniziate dal primo minuto e 29 presenze totali. Non a caso la società ha fatto almeno due tentativi sul mercato di gennaio per riportare l’atoatesino a Sassari. Non hanno avuto successo. Se serve uno sforzo economico, va fatto proprio per trovare una punta che vada in gol una partita ogni due. Meglio dinamica e rapida, visto che come centravanti ci sono già Musso e Diakite.

Classifica pericolosa

Il Pontedera ha osservato il turno di riposo quindi il vantaggio della Torres di 2 punti sull’ultimo posto è virtuale e non mette i sassaresi al sicuro dal sorpasso. Fallito l’aggancio o l’avvicinamento al Bra, che resta a +4, va detto che l’uscita dalla zona playout resta un obiettivo. Mancano 15 partite. Non moltissime, ma come osservato dal difensore-centrocampista Nunziatini «dobbiamo vivere senza guardare troppo in là o pensare al calendario che si accorcia. Dobbiamo considerare ogni partita come il traguardo finale».

Da qualsiasi parte la si guardi, la Torres deve vincere almeno un terzo delle restanti gare, vale a dire deve ottenere cinque vittorie e almeno altrettanti pareggi. Solo così può sperare di uscire dalla zona playout o almeno di occupare una delle due posizioni avvantaggiate in caso di spareggi salvezza, vale a dire terzultimo o quartultimo posto, che a parità di risultato garantiscono la permanenza in Serie C.

