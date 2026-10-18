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Serie C.
19 ottobre 2026 alle 00:23

Alla Torres serve più concretezza 

I sassaresi segnano meno rispetto a quanto costruiscono, soprattutto in trasferta 

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Sassari. Fa quel che può la Torres. Talvolta anche più di quello che le consentirebbe una rosa con pochi petali. Occorre però essere chiari: con un organico ridotto all’osso dagli infortuni e vista la scarsa precisione (o freddezza?) in zona gol, mantenersi in zona playoff sarà difficile. Soprattutto ora che sono iniziate le sfide alle formazioni più solide. Domenica prossima arriva il Guidonia Montecelio, poi c’è la trasferta a Pescara. Le avversarie di novembre sono Perugia, Spezia e Ravenna. Per i rientri del capitano Scotto, del trequartista Lunghi, del centrocampista Pennington e del difensore Nunziatini bisognerà attendere almeno tre settimane. Sulla punta Sorrentino invece sembra calato il silenzio. Lungodegente per problemi fisici, è un giocatore sul quale la Torres non sembra fare più affidamento.

Troppe uscite

Il mercato invernale è ancora lontano, il 2 gennaio c’è già la prima di ritorno col Livorno che rende visita. Ecco perché ha ragione il tecnico Greco a contrariarsi per la partenza di Sanat, che in queste settimane sarebbe servito come il pane per avere almeno un’alternativa alle punte. Tanto più che è andato a giocare in Serie D. Va bene che l’obiettivo non è e non può essere un posto sul podio, ma riuscire a chiudere il campionato dentro i playoff servirebbe a ridare entusiasmo a un ambiente che sembra vivacchiare senza slanci, come indicano anche le presenze allo stadio che raramente superano i 3mila spettatori.

Miopia offensiva

La squadra di Greco è stata brava a giocarsela con tutte, tranne che col Grosseto. Lo ha fatto anche a Reggio Emilia ma si è capito che la vittoria era fuori portata, visto che le scelte per centrocampo e attacco erano obbligate e in panchina c’erano appena cinque giocatori di movimento. Dove i rossoblù possono e devono lavorare è sulla capacità di trasformare i tiri in porta in gol. Fatta la tara, ovvero tolta la sfortuna (palo colpito da Di Stefano sullo 0-0) e le due-tre parate prodigiose di Furlan, resta il netto di una Torres che segna pochissimo rispetto a quanto costruisce, soprattutto in trasferta. Contro la Reggiana 8 tiri nello specchio della porta e nessun gol. A Campobasso 4 conclusioni nello specchio e nessuna rete, arrivata invece grazie a un autogol. A Forlì tre occasioni d’oro sprecate con tiri leggermente fuori bersaglio, a Livorno 4 gol mancati nel primo tempo. Nessuno chiede una precisione del 50% (un gol ogni due tiri) e neppure del 33% (un gol ogni tre conclusioni) ma i rossoblù sono sotto il 20%. Il fatto è che Bunino non sembra giocatore che possa segnare molto (mai in doppia cifra in carriera), Scotto è infortunato e dei centrocampisti-trequartisti è andato in gol solo Carboni, sul quale bisognerebbe insistere di più.

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