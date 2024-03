Alla Torres non basta dametto 

Ancona 1

Torres 1

Ancona (3-5-2) : Perucchini; Cella, Pasini, Mondonico; Clemente (46’ st Barnabà), Prezioso (33’ st Basso), Saco, Cioffi (33’ st Gatto), Martina; Spagnoli, Giampaolo (26’ st Energe). In panchina Vitali, Testagrossa, Agyemang, D’Eramo, Radicchio, Vogiatzis, Moretti. Allenatore Noviello

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda (33’ st Siniega), Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico (33’ Masala), Mastinu (23’ st Cester), Zambataro; Ruocco (23’ st Diakite); Scotto, Fischnaller. In panchina Garau, Lora, Rosi, Pinna, Goglino, Petriccione, Nunziatini, Verduci. Allenatore Greco.

Arbitro : Emmanuele di Pisa.

Reti : secondo tempo 7’ Dametto, 24’ Saco.

Note : ammoniti Giampaolo, Mastinu, Cella, Giorico, Idda, Cester, Recupero 1’ pt-4’ st.

Ancona. Niente settimo sigillo. Dopo sei vittorie di fila la Torres si fa imporre il pareggio da un Ancona che fino al gol non aveva tirato in porta. Finisce 1-1. Con qualche rimorso, perché per un’ora i rossoblù avevano dominato come possesso palla e pericolosità, anche se gli attaccanti non hanno avuto una gran giornata. Va pure detto che nel finale la squadra sassarese ha rischiato persino la beffa e Dametto è stato bravo a salvare sulla linea il tiro a porta vuota di Energe.

Cronaca

Ottimo l’approccio della squadra sassarese che, pur costretta a una ragnatela di passaggi vista l’accorta e chiusa difesa marchigiana, è riuscita a creare quattro occasioni: subito punizione di Scotto respinta coi pugni dal portiere, al 17’ lo stesso attaccante ci prova a girare su rinvio corto di Mondonico ma Perucchini vola, al 23’ Zambataro mette una palla rasoterra mancata d’un soffio da Fischnaller, poi riprende Mastinu che tira bene ma il portiere di casa ha un bel riflesso, infine Zambataro non trova la porta. L’unica vera azione dell’Ancona arriva al 27’ su ripartenza rapida con Cioffi che pesca Giampaolo da solo a destra ma Dametto in scivolata recupera.

La ripresa si apre con l’incornata del vantaggio di Dametto su corner destro di Giorico. Al 62’ Zambataro pesca in area Ruocco che però in corsa conclude sul portiere. Proprio dopo i cambi protettivi voluti da Greco (fuori ammoniti e diffidati) l’Ancona pareggia: punizione di Prezioso, torre di Mondonico e Saco incorna. Nel rocambolesco finale a viso aperto, Dametto salva mentre Scotto sfiora la traversa.

