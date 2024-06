«Alla Torres giocatori di qualità» 

Sassari. «Pochi ritocchi di qualità con giocatori possibilmente Under 30». Il confermato direttore sportivo Andrea Colombino sintetizza così la strategia principale sul mercato. La Torres non ha bisogno di stravolgimenti perché ha saputo creare un gruppo solido e il ds rossoblù ha già avuto i primi colloqui con il tecnico Alfonso Greco, anch’egli confermato sino al 2026.

Quali sono i giocatori in scadenza di contratto?

«I difensori Rosi, Fabriani e Siniega».

Quali sono i prestiti che devono rientrare?

«Il centrocampista Nunziatini dall’Inter, ma c’è la possibilità di acquisirlo: dobbiamo discuterne. Il centrocampista Cester è in prestito dal Vicenza, che ha giocato la doppia finale playoff. Mentre rientra dalla Recanatese l’esterno sinistro Pelamatti».

Quanto la bella stagione ha reso più appetibile la Torres?

«Senza dubbio siamo ben visti, il segnale della società poi è stato chiaro: confermarsi su standard alti e i giocatori contattati sono ambiziosi come noi».

Come si migliora una squadra che è arrivata seconda?

«Cercando di prendere giocatori di qualità da aggiungere a un gruppo forte. Stiamo cercando quattro-cinque elementi rodati ma possibilmente nella fascia tra 22 e 28 anni, visto che i veterani li abbiamo già. Poi non si sa mai: se esce l’occasione, se c’è il giocatore che sposta gli equilibri allora valuti a prescindere dall’età».

Ruoli?

«Sono facilmente intuibili. Chiaro che ci serve avere un altro difensore centrale mancino e un altro esterno di sinistra. Al di là di questo, la motivazione è fondamentale, perché chi è rimasto vuole migliorare il risultato dei playoff e chi arriva vuole emergere».

Giocatori sardi in arrivo?

«Ce ne sono alcuni che valutiamo, ma occhio: non è che ci mettiamo a inseguire quelli bravi già sotto contratto, come ad esempio ho letto per quanto riguarda qualche nome del Mantova neopromosso in Serie B. Chi ha i giocatori buoni sotto contratto se li tiene e noi non spendiamo certo per un cartellino. Bisogna che si creino le condizioni giuste come accaduto l’estate scorsa per Idda, Giorico e Mastinu».

Avete richieste per qualche giocatore?

«Ruocco, Zecca e Goglino hanno richieste, ma solo se l’offerta economica è buona li lasciamo andare, altrimenti non ce ne priviamo. So che piace anche Zaccagno ma finora personalmente non ho ricevuto offerte».

