Sassari. La Torres completa il centrocampo con l’esterno Giacomo Zecca, classe 1997, nelle ultime quattro stagioni a Cesena. Il giocatore piacentino ha indossato anche le maglie di Piacenza e Teramo. In totale 125 presenze in serie C con 6 reti, ma soprattutto la capacità di fare l’esterno sia sulla fascia destra sia sulla fascia sinistra. Ora la società rossoblù cerca un terzino e una punta per chiudere il mercato in entrata.

