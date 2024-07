Alla Torres approda il terzino Coccolo 

Sassari. Lavoro atletico, possesso palla e rapidità nelle verticalizzazioni sono i dettami dei primi allenamenti al “Vanni Sanna” della Torres. Lavorano a parte solo il centrocampista Nunziatini e anche il pari ruolo Lora, che però pare possa lasciare Sassari.

Il mercato in entrata intanto registra l’arrivo del terzino ambidestro Luca Coccolo, classe 1998, ex settore giovanile Juventus, nella passata stagione al Cesena, esperienze in Serie B con Cremonese, Spal e Alessandria. Diverse le trattative, ma poiché i sassaresi non hanno la forza economica delle big devono affidarsi come l’anno scorso alla pazienza per trovare il giocatore necessario al prezzo abbordabile e per convincere qualche sardo della bontà del progetto. Anche perché con l’80% della rosa confermata non hanno alcuna frenesia. Resta ancora vuota la casella lasciata libera dalla punta Ruocco, andata al Mantova. Si è raffreddata la pista che porta a Karlsson, controllato dal Venezia, si è riscaldata quella verso Muhamed Varela Djamanca, punta-ala destra portoghese. In piedi l’ipotesi Roberto Biancu, centrocampista cresciuto nella Lanteri, ingaggiato dal Cagliari e girato in prestito all’Olbia.

È aperta la prelazione per gli abbonati della stagione scorsa, che possono confermare il posto sino al 23 luglio o la tessera ma con un posto diverso sino al 31.

