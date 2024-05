Alla Tharros col Carbonia serve l’impresa 

Oristano. Tutto in 90’: la salvezza e la retrocessione. Oggi a Terralba si gioca la partita di ritorno della finale playout tra Tharros e Carbonia e i padroni di casa hanno già un piede e mezzo in Promozione, perché all’andata i minerari hanno vinto 3-0 e sarà molto complicato recuperare tre reti (così da pareggiare il conto e salvarsi, vista la migliore posizione in classifica durante la stagione regolare: previsti eventuali supplementari, non i rigori). Ma i biancorossi ci credono, mentre i sulcitani, come da dichiarazione del capitano Andrea Porcheddu, sono «fiduciosi».

Qui Tharros

Ultima chiamata salvezza. Oggi si riparte dallo 0-3 subito nella gara di andata a Carbonia. All’undici allenato da Antonio Lai occorrerà la vittoria almeno con altrettanti gol di scarto per pareggiare i conti e restare nel massimo torneo regionale. Questo in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare. Gli oristanesi, quindi, dovranno quantomeno pareggiare i conti con la formazione mineraria, in caso contrario arriverà la retrocessione in Promozione. Si giocherà a Terralba (il Comunale di Oristano è infatti indisponibile per i lavori sul terreno di gioco) con inizio alle 17, sul tappeto erboso del centro sportivo “Corda”. Lai avrà a disposizione tutta la rosa, eccezion fatta per gli infortunati Cristian Sanna e Andrea Mereu. «Purtroppo siamo in una situazione critica – dice il patron Tonio Mura – ma possiamo rimediare. La gente deve sostenerci. L’invito è a partecipare numerosi per cercare l’impresa».

Qui Carbonia

Al giorno della verita il Carbonia arriva con un bottino che la squadra di Diego Mingioni cercherà di non dilapidare: la larga vittoria dell’andata allo Zoboli. Alla fine di questo spareggio-salvezza, comunque vada, uno dei due prestigiosi club sardi tornerà in Promozione. Mingioni ha tutti a disposizione: «Sarà una battaglia – commenta il presidente Stefano Canu – e nutriamo rispetto per la Tharros che ha la possibilità di ribaltarla: non possiamo fare calcoli e l’intento è di andare a vincere». Carbonia e Tharros si giocano una stagione in due gare. Il Carbonia (guidato prima da Maurizio Ollargiu poi da Diego Mingioni) è arrivato agli spareggi in modo rocambolesco. Un inizio di campionato incoraggiante poi le difficoltà, lo spettro della retrocessione diretta, poi due mesi di risultati utili. E la soddisfazione che uno dei suoi giocatori, Andrea Porcheddu, è stato premiato (con Illario) come miglior calciatore dell’Eccellenza.

