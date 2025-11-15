Alla Tharros basta un gol L’Ovodda è ultimo da solo 

Tharros 1
Ovodda 0
Tharros (4-3-3) : Grotta, G. Sanna, Pisu, Vacca (10’ st Dessì), Enna, Mascia, F. Orrù, G. Piras (28’ st Mameli), Lonis, N. Orrù, Gianoli. In panchina Serrenti, Spiga, Caria, Erdas, Cabitza, Palmas, C. Piras. Allenatori Frongia e Pinna.
Ovodda (4-3-3) : Angioi, Mele (35’ st Murgia), Soru, Patteri, A. Sedda, Pes, Deiana (35’ st Mattu), El Marrakchi, Lopes, E. Sedda (28’ pt Caria), Bilea. In panchina Mozzo, Bua, Marras, Lai, Brundu, G. Vacca. Allenatore Moro.
Arbitro : Putzolu di Cagliari.
Rete : pt 34’ Gianoli.
Note : ammoniti Dessì, N. Orrù, Soru, Patteri, Pes e El Marrakchi. Recupero 2’ pt – 5’ st. Spettatori 250.
Oristano. Dopo un mese e mezzo (ultima vittoria il 28 settembre contro la Baunese per 5-1), la Tharros torna al successo superando l’Ovodda per 1-0. Ritmo di gara intenso, ospiti aggressivi nei primi 15’ con Lopes ed Edoardo Sedda. Al 19’ Vacca risponde senza trovare lo specchio della porta.
Al 34’ il gol partita: Lonis si libera sulla destra e fa partire un gran diagonale, Angioi è prodigioso nella risposta ma sulla ribattuta si avventa Gianoli che in tuffo, di testa, mette in rete. Nella ripresa al 20’ Patteri calcia a lato. Al 33’ Filippo Orrù su punizione trova la porta ma Angioi respinge d’istinto. Nel finale l’Ovodda si riversa in avanti senza successo.
RIPRODUZIONE RISERVATA