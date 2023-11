Alla tharros basta un gol 

Tharros 1

Calangianus 0

Tharros (4-4-2) : G. Mereu, Boi (9’ st Perilli), A. Mereu, Panza, Facelli, Carboni (28’ st Fresu), Tetteh, La Valle (23’ st Piras), Calaresu, Atzori (23’ st Lonis), Sanna (46’ st Foddis). In panchina Cabasino, Spiga, Enna, Sergi. Allenatore Lai.

Calangianus (4-4-2) : Forzati (42’ pt Inzaina), Ciganha, Putzu, Vitetta, Asara (28’ st N. Mancini), Dombrovoski, Sambiagio, Chiappetta (9’ st Azara), Lemiechevsky, Solinas, Ferrari (15’ st Del Soldato, 37’ st Secci). In panchina Gori, Barbuio, R. Mancini, Ena. Allenatore Malu.

Arbitro : Rosania di Finale Emilia.

Rete : 45’ pt Atzori.

Note : nella Tharros espulsi Calaresu all’intervallo, Boi, Lonis e Cabasino a fine gara; ammoniti G. Mereu, Perilli, A. Mereu, La Valle, Fresu, Lonis e Chiappetta; recupero 5’ pt – 4’ st; spettatori 250.

Oristano. Al termine di una gara dura e molto combattuta, la Tharros supera 1 a 0 il Calangianus. Per i padroni di casa una vittoria importante in chiave classifica. Per gli ospiti è la sesta sconfitta stagionale. Prime emozioni al 20’, con una punizione dai 20 metri di Atzori che si stampa sulla traversa. Dopo un’occasione per parte, al 37’, contatto aereo tra Andrea Mereu e il portiere Forzati. L’estremo difensore ospite ha la peggio. Gli saranno applicati alcuni punti di sutura all’ospedale San Martino.

Al 45’ il gol partita: su una ripartenza veloce, servizio di La Valle al centro, dove Atzori controlla e calcia a rete senza dare scampo al neo entrato Inzaina. Nella ripresa la Tharros riparte in 10 (espulsione di Calaresu per alcuni screzi nel tunnel degli spogliatoi). Calangianus che cerca di sfruttare la superiorità ma l’undici di Lai cerca di colpire di rimessa con Sanna. Al 29’ Lemiechevsky non inquadra la porta e, a tempo scaduto, su una mischia in area nessun attaccante ospite riesce a concludere.

