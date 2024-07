Alla terra i miei occhi Ma che bella la poesia con Mauro Liggi 

Il senso della perdita, declinato nell'esperienza della morte, del tempo che scorre inesorabile e di una realtà troppo diversa da quella che si vorrebbe, si fonde con la necessità di trovare il segno della rinascita, fisica ed esistenziale, in una quotidianità spesso indifferente ai moti dell'animo umano. Sono versi intensi, concreti, quasi lapidari, quelli che Mauro Liggi, medico, fotografo e poeta, esprime nella sua nuova raccolta di poesie: “Alla terra i miei occhi”, Interno Libri Edizioni, con la prefazione di Anna Segre.

Analisi

Un percorso di analisi interiore, di ricerca della forza che ognuno deve trovare dentro di sé e che risulta necessaria per affrontare le tappe di una formazione obbligata, quella della vita. Gli episodi da cui scaturisce l'ispirazione non si prestano a un'unica sfumatura emotiva: sono sfaccettati ed estremamente evocativi nel loro potere di andare oltre il singolo e raggiungere l'universale. Un neonato allattato dalla madre su un letto che poco prima è stato teatro della morte di un anziano; un amore che riempie il cuore ed è inno alla passione e alla condivisione intima; ancora, un ricamo che dona linfa al ricordo di chi non c'è più fisicamente, ma che mai potrà andare via davvero, legato com'è all'affetto di chi lo custodisce nel cuore. Vita e morte, amore e odio, forza e debolezza sono le coppie antitetiche che guidano il filo dei componimenti, amplificate da scelte lessicali in cui la parola si staglia, solitaria ma esaustiva, nello spazio bianco e favorisce l'opportunità della riflessione personale. I suoni arricchiscono il significato e le pause dettano il ritmo del pensiero; le analogie sono costruite su immagini emblematiche e si sublimano nella pluralità dei sensi coinvolti. Il ricorso costante all'ambito cromatico dà concretezza alle suggestioni di un afflato religioso che accompagna l'itinerario di scoperta e resilienza. È un'esortazione alla ricerca del sé anche nelle piccole cose: il cibo, le condizioni atmosferiche, la natura nelle sue varie manifestazioni; una diagnosi inequivocabile, un camice, un portapastiglie. È ancora il desiderio di trattenere la presenza a ogni costo, anche superando la logica e la scienza, mentre si cerca l'assoluzione per gli errori commessi e per i quali mai alcuna forma di indulgenza è stata riconosciuta. Ora, però, si fa strada la consapevolezza “che era solo vita/non un processo”.

RIPRODUZIONE RISERVATA