Alla Tengallery una maratona fotografica 

Due giornate, ieri e oggi, dedicate allo svolgimento della quarta maratona fotografica Città di Nuoro, ideata e organizzata dall'associazione culturale Madriche. In questa quarta edizione, il concorso sviluppa una riflessione per immagini su sostenibilità ambientale e transizione energetica. Oggi, nella Tengallery (lo spazio dedicato alle esposizioni) verrà esposta una selezione delle fotografie realizzate durante la maratona del giorno precedente. Nel pomeriggio, si terrà la premiazione dei vincitori, con una cerimonia di consegna premi. L’evento è realizzato in collaborazione con Artech Stampe e Servizi e il sostegno di Sardegna Teatro nell’ambito del progetto "Tengreen-10 azioni per l'emergenza climatica".

«La Maratona Fotografica “Città di Nuoro”, è partita un po’ come una scommessa nel 2017 in occasione dei festeggiamenti per l’anno sattiano - dicono i componenti dell'associazione Madriche -. Il concorso fotografico estemporaneo è aperto a tutti. Si sfideranno ad armi pari fotografi di età compresa tra i 6 e i 100 anni. Quattro scatti digitali da realizzare tutti nella stessa giornata in 8 ore su 4 temi che l’organizzazione darà ogni due ore».

